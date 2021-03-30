Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что система здравоохранения не приблизится к коллапсу при ежедневном количестве более чем 24 тысячи новых зараженных коронавирусом в сутки.

Об он рассказал в эфире «Свобода слова» на ICTV, пишет Украинская правда.

— С цифрами 24 тысячи (заражений в сутки, — прим.) и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу, — заявил Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в Ивано-Франковской и Закарпатской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли. В Житомирской и Черновицкой областях, по словам Ляшко, есть проблемы.

Поэтому власти решили создать комиссию, которая проверит соблюдение карантина в этих областях.

Напомним, в Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тыс. в сутки.