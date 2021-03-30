Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе до 55 лет из-за «неопределенности» относительно пользы от вакцинирования.

Заявление о приостановке использования препарата в стране сделала заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс, пишет ZN.ua.

— С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет, — заявила Шелли Дикс.

Под риском она подразумевает риск тромбоэмболии сосудов головного мозга в редких случаях.

По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы во внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев, отметила она.

На прошлой неделе Минздрав Канады разместил на этикетке к вакцине против коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки. Помимо этого, в стране выпустили руководство для медиков и вакцинированных, по которым они должны наблюдать за потенциально возможными побочными эффектами после укола.

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.

Напомним, ранее в Черновицкой области умер провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта сделали прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Сообщалось, что она потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщину вакцинировали 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо. В МОЗ сообщили, что судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.