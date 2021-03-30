Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 диктует необходимость создать модифицированные типы вакцин в течение последующего года или даже раньше.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, проведенный НКО People’s Vaccine Alliance, пишет «Интерфакс-Украина».

За такой график разработки новых вакцин высказались две трети респондентов, а примерно одна треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

При этом 88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в ряде стран увеличивает вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

В опросе принимали участие вирусологи, эпидемиологи, специалисты по инфекционным заболеваниям, в частности, из таких научных учреждений как американский университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет.

— Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа, (выработанного людьми — ИФ) в отношении предыдущих штаммов вируса, — заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Тем временем, отмечает The Guardian, пока такие государства как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препарата, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще не начиналась.

Руководство COVAX — глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса COVID-19 — надеется привить в 2021 году 27% населения стран с низким уровнем доходов. Однако председатель People’s Vaccine Alliance Макс Лоусон отметил, что такие темпы вакцинации силами COVAX, если их еще удастся достигнуть, «попросту не являются достаточно хорошими».