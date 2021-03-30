По состоянию на утро 30 марта в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 67.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 30 марта из всех 51677 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 34022 (+236)

Первомайск — 1801 (+9);

Южноукраинск — 1593 (+2);

Вознесенск — 1331 (1);

Очаков — 1061;

Арбузинский район — 616 (+1);

Баштанский район — 702;

Березанский район — 604 (+17);

Братский район — 435;

Березнеговатский район — 293;

Веселиновский район — 518;

Витовский район — 2026 (+3);

Вознесенский район — 509 (+2);

Врадиевский район — 423 (+1);

Еланецкий район — 231;

Доманевский район — 693 (+1);

Казанковский район — 515;

Кривоозерский район — 319 (+2);

Николаевский район — 769 (+5);

Новобугский район — 540;

Новоодесский район — 1088 (+3);

Очаковский район — 489;

Первомайский район — 588 (+4);

Снигиревский район — 511.

Заболевание COVID-19 установлено у 1969 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 41837. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1042, за сутки — 18.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 614 человек, методом ИФА — 279.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.