По состоянию на утро 30 марта в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 67.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 30 марта из всех 51677 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1969 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 41837. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1042, за сутки — 18.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 614 человек, методом ИФА — 279.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 30 марта в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 67.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 30 марта из всех 51677 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1969 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 41837. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1042, за сутки — 18.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 614 человек, методом ИФА — 279.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.