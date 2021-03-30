В Черновцах от COVID-19 вылечилась 100-летняя пациентка.

Об этом сообщает издание местное издание АСС.

Сначала женщина лечилась дома, но когда стало хуже — ее госпитализировали. По словам медиков, черновчанка сама работала в этой больнице медсестрой, а теперь впервые в жизни попала в заведение как пациентка.

— Две недели мы все переживали. Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью, — рассказала старший врач ковидного отделения больницы № 1 Елена Крапивина.

У пациентки также были сопутствующие заболевания. За ней круглосуточно ухаживали медики больницы, а также родственники пациентки. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест. Ее выписали из больницы.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3 тысячи 576 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 30 марта в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 67.