Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получило новый экскаватор за 5 миллионов 750 тысяч гривен. Покупка была осуществлена в рамках инвестиционной программы.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента мэра.

По словам генерального директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, новая техника поможет сотрудникам быстрее и качественнее выполнять свою работу.

— Экскаватор приобрели в рамках инвестиционной программы. Это составляющая тарифа, который платят наши абоненты за водоснабжение и водоотведение. Когда тариф экономически обоснован, можем обновлять сети, покупать технику и качественно и оперативно устранять аварийные ситуации и тому подобное, — объяснил коммунальщик.

Колесный экскаватор Hyundai — это новое поколение техники, отличается высокой производительностью и экономичностью. По словам Бориса Дуденко, в Николаеве еще не было специальной техники со следующими параметрами: мощный двигатель, модернизированная гидравлическая система, длина стрелы - более 6 метров, объем ковша - 1,2 кубических метра.

— Поражает точность и качество работы этой техники. Работает тихо, оперативно реагирует на команды. В кабине установлена система климат-контроля. При необходимости мы можем даже помогать другим городским коммунальным предприятиям, департамента жилищно-коммунального хозяйства, — говорит руководитель «Николаевводоканала».

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается купить экскаватор за 5,7 миллионов гривен.