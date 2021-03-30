Исследовательское отделение Пентагона DARPA работает над проектом авианосца, который сможет взмывать в небо прямо из воды.

Об этом передает портал Futurist.

Текущий проект включает в себя летающий самолет-базу, который может развертывать и собирать дроны, называемые гремлинами. Они будут роиться вокруг него, наблюдать за местностью и, возможно, участвовать в боевых действиях.

Авианосец будет сбрасывать дроны в воздухе, ими сможет управлять оператор-человек в авианосце. При включении двигателей дроны смогут мгновенно разворачиваться и менять диспозицию в пространстве.

Когда придет время возвращаться, дроны смогут зацепиться за небольшую капсулу, которая будет свисать с носителя. Пока никому не удавалось застрять в приземлении, хотя Futurist отмечает, что некоторые попытки были «в пределах сантиметров от успешного захвата».

На первый взгляд летающие авианосцы кажутся излишне сложными, рискованными и трудоемкими в сравнении с привычными гигантами на воде. Однако военные обеспокоены, что ракеты большой дальности способны лететь дальше, чем достают самолеты из авианосцев, поэтому и взялись за новую разработку.

Замена дорогостоящих боевых истребителей сравнительно дешевыми дронами, которые, по словам руководителя программы Gremlin Скотта Вежбановски, могут «войти и устроить хаос», прежде чем их собьют, делают новый проект целесообразным.

Ранее НикВести сообщали, в новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.