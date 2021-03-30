45-й президент США Дональд Трамп появился на свадебном приеме соседей и произнес тост за счастливую пару, а также высказался по политическим вопросам.

Об этом сообщает VanityFair.

Бывший глава государства осудил проводимую нынешним президентом внешнюю политику: готовность заключить сделку с Ираном и прекращение торговой войны с Китаем. Также он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на границе с Мексикой.

— Что происходит с детьми, они живут в нищете, они живут так, как будто никто никогда никого не видел, никогда не было ничего подобного, и у вас их будут сотни, и у вас есть это сейчас, у них есть аэросьемка, снимки, и они называют их снимками, и эти вещи показывают тысячи и тысячи людей, прибывающих из Южной Америки, и это будет, это просто э-э, послушайте, это катастрофа, — указал Дональд Трамп.

Затем он спросил гостей на свадьбе: «Вы еще скучаете по мне?» Они ответили приветствиями и аплодисментами. Затем он перешел к разговору о выборах, заявив, что он, должно быть, победил, потому что получил «75 миллионов голосов».

После чего он поздравил супружескую пару, поблагодарив их за возможность посетить свадебное торжество.

— Я просто хотел сказать, что для меня большая честь быть здесь, для меня большая честь видеть вас в Мар-а-Лаго, вы замечательная и красивая пара. Веселитесь, — напутствовал он.

Напомним, в Белом доме создадут специальную рабочую группу. Она проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики.