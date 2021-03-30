Врачи в Канаде опасаются, что они могут иметь дело с ранее неизвестным заболеванием головного мозга на фоне ряда случаев, связанных с потерей памяти, галлюцинациями и атрофией мышц.

Об этом передает Guardian.

Более года официальные лица общественного здравоохранения отслеживали «кластер» из 43 случаев предполагаемого неврологического заболевания в провинции Нью-Брансуик без какой-либо известной причины.

Жители впервые узнали о расследовании на прошлой неделе после просочившейся записки из провинциального агентства здравоохранения, в которой врачам предлагалось искать симптомы, похожие на болезнь Крейтцфельдта-Якоба (CJD) - редкое смертельное заболевание мозга, вызываемое искаженными белками, известными как прионы.

— Мы сотрудничаем с различными национальными группами и экспертами, однако в настоящее время явной причины не установлено, — говорилось в записке.

Ряд симптомов, включая потерю памяти, проблемы со зрением и нервный тик, вызвали предупреждение канадской сети наблюдения за CJD. Несмотря на первоначальное сходство, скрининг не выявил подтвержденных случаев CJD.

— У нас нет доказательств того, что это прионная болезнь, — сказал невролог Альер Марреро.

Теперь группа исследователей, в том числе федеральные ученые, спешат определить, имеют ли они дело с ранее неизвестным неврологическим синдромом или с серией не связанных, но ранее известных, и даже излечимых заболеваний.

Альер Марреро говорит, что пациенты сначала жаловались на необъяснимые боли, спазмы и изменения в поведении — все это симптомы, которые можно легко диагностировать как тревогу или депрессию.

Но через 18–36 месяцев у них началось снижение когнитивных функций, мышечная атрофия, слюнотечение и постукивание зубов. Некоторые пациенты также начали испытывать пугающие галлюцинации, в том числе ощущение, как насекомые ползают по их коже.

Чтобы новый случай был включен в «кластер» Нью-Брансуика, Альер Марреро и его команда проводят обширное исследование истории болезни пациента, а также серию тестов, включая визуализацию мозга, метаболические и токсикологические тесты, а также спинномозговую пункцию, чтобы исключить другие возможные заболевания, такие как деменция, нейродегенеративные расстройства, аутоиммунные расстройства и возможные инфекции.

В 2015 году был зарегистрирован только один подобный случай, но в 2019 году было 11 случаев, а в 2020 году - 24. Исследователи полагают, что пять человек умерли от болезни.

— Мы не видели за последние 20 с лишним лет кластера устойчивых к диагностике неврологических заболеваний, подобных этому, — сказал Майкл Култхарт, глава канадской сети наблюдения за CJD.

Альер Марреро и его команда проконсультировались с экспертами в области неврологии, гигиены окружающей среды, полевой эпидемиологии, зоонотики и токсикологии, чтобы лучше понять, что могло быть причиной загадочной болезни. Растущая группа исследователей работает над тем, чтобы определить, есть ли общая связь с этими случаями или какими-либо экологическими причинами, включая источники воды, растения и насекомых.

— Мы не знаем, чем это вызвано. настоящее время у нас только больше пациентов с этим синдромом, — сказал Альер Марреро.

Новости о неизвестной болезни вызвали беспокойство, но эксперты предостерегают от преждевременных выводов.

— Я действительно не знаю, есть ли у нас хоть какой-то синдром. Информации пока недостаточно, — сказала исследователь нейродегенеративных заболеваний из Университета Альберты Валери Сим.

Она отметила, что ключевые маркеры дегенеративных неврологических заболеваний не были задокументированы и что широкий спектр симптомов в кластере был «нетипичным» для большинства заболеваний головного мозга. В то же время, по ее словам, определенные виды рака, слабоумие или даже неправильный диагноз могут объяснить объем симптомов.

Напомним, в нескольких европейских странах, в частности в Германии, зафиксирована чрезвычайно тяжелая болезнь, которая поражает детей.