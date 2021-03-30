В Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе. При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек, — заявил Максим Степанов.

Министр отметил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо придерживаться карантинных ограничений.

— Чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу - надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения - мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко, — подчеркнул Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 67.