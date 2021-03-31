В 2021 году пик цветения сакуры в Японии пришелся на 26 марта. Это исторический рекорд за 1200 лет. Подобная ситуация была еще в 1409 году.

Об этом сообщает BBC.

В университете Осаки Ясуюки Аоно провели исследование, цель которого – проследить, в какое время сезона зацветали сакуры на протяжении около тысячи лет. Оказалось, что цветение в марте 2021 года в городе Киото – новый исторический рекорд.

Ранее аналогичное явление было в 1409 году. Тогда пик цветения сакуры пришелся на 27 марта.

В стране наблюдают за цветением сакуры с 812 года. Ученые собирали данные из исторических документов: дневников и хроник аристократов, чиновников и монахов Японии.

По мнению исследователей, на сезон цветения сакуры повлияли изменения климата.

В 2021 году первые сакуры в Японии зацвели 11 марта в городе Хиросима. Это на 8 дней раньше, чем в 2004 году, когда был прошлый рекорд.

Японское метеорологическое агентство ежегодно сообщает прогнозы о первых цветах и пике сезона.

Напомним, ранее в Японии произошло землетрясение силой 7,2.