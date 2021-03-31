Национальная академия наук Украины представила новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Ученые спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как отмечают ученые, на протяжении последней недели в Украине наблюдается существенное снижение темпов роста количества новых случаев коронавируса.

— Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Три дня подряд число новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого, — рассказали в НАН.

Ученые прогнозируют, что при такой динамике пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель, а на реальное улучшение ситуации с COVID-19 можно надеяться не раньше, чем через 3-4 недели.

— Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель,— заявили в НАН.

Как сообщалось, в Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тыс. в сутки