Коронавирус, вероятно, передался от одного животного к другому, а от него — к человеку, однако промежуточное звено распространения пока не выявлено.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад организации.

Эксперты считают, что коронавирус мог начать распространяться среди людей не более чем за два месяца до того, как его впервые зафиксировали в декабре 2019 года.

В докладе перечислены четыре сценария распространения коронавируса.

Наиболее вероятный вариант распространения — через промежуточное, возможно дикое животное, которое одомашнили и выращивали на фермах. Оно могло заразиться от летучей мыши, считающейся наиболее вероятным источником вируса. Какое именно это могло быть животное пока не установили.

Следующий вариант — прямая передача к человеку от летучих мышей или, например, ящериц.

«Возможным, но маловероятным» сценарием в ВОЗ назвали попадание в человеческий организм через холодные продукты питания, а заражение из-за утечки из лаборатории считается «очень маловероятным».

Правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании совместно выразили обеспокоенность по поводу исследования Всемирной организации здравоохранения в отношении происхождения коронавируса в Китае и потребовали проведения независимых и полностью прозрачных оценок с доступом ко всем соответствующим данным в будущем.

Напомним, эсперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 года — за два месяца до того, как власть официально заявила о случаях инфицирования.