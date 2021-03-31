Ученые из Университета Брауна в США нашли неизвестный тип древнего озера на Марсе.

Об этом пишет Корреспондент.

Эксперты определили, что это кратерное озеро, и утверждают, что открытие поможет изучить климат красной планеты в ее ранний период.

Группу исследователей возглавляет доктор философии Браун Боутрайт, по его словам, дно озера говорит о том, что ранее в нем текли ручьи, но пока не обнаружено входных каналов воды снаружи.

Кроме этого, не найдено следов, которые свидетельствовали бы об активности грунтовых вод. Исследователи утверждают, что система могла питаться марсианским ледником, с вершины которого стекала вода.

Отметим, что этот тип озера существенно отличается от открытых ранее: Гейл и Джезеро. Изучение водных плес марсоходами позволяет делать выводы, что климат на красной планете был намного теплее и влажнее, чем на Земле.

Напомним, студия ABIBOO, занимающаяся архитектурными сооружениями, представила план первого города на Марсе.