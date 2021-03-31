Международный союз охраны природы отнес оба вида африканских слонов, саванного слона и лесного слона, в список видов, находящихся на грани исчезновения.

Об этом пишет LB.ua.

Ранее все африканские слоны рассматривались как единый вид, относящийся к категории уязвимых видов. В конце марта организация пересмотрела свой список и признала саванного слона исчезающим видом, а лесного - близким к исчезновению в природе.

— Африканские слоны играют важную роль в экосистеме, экономике и коллективном воображении человечества во всем мире. Наши новые оценки подчеркивают постоянное давление, с которым сталкиваются эти знаковые животные. Мы должны срочно положить конец браконьерству и обеспечить как лесным, так и саванным слонам достаточную территорию проживания. Несколько африканских стран в последние годы пошли по этому пути, доказав, что мы можем остановить вымирание слонов, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить подражание их примеру, — говорится в заявлении директора Международного союза охраны природы Бруно Оберле.

Он подразумевает трансграничный заповедник Каванго-Замбези, находящийся на территории пяти африканских государств: Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве и Намибии. Как пишет New York Times, саванные слоны там «процветают». Популяция лесного слона также стабилизировалась и даже начала расти в отдельных районах Габона и Республики Конго.

Но в целом за последние три десятилетия популяция лесного слона сократилась на 86%, тогда как количество саванных слонов уменьшилось минимум на 60% за полвека.

Напомним, европейские судьи объявили вне закона охоту на певчих птиц с помощью клея. Таким решением они высказали солидарность с зоозащитниками, которые считают эту практику варварской и представляющей угрозу для исчезающих видов.