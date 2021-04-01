Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

Об этом говорится на сайте ЕМА.

По словам исполнительного директора ЕМА Емер Кук, регулятор привлек нескольких внешних экспертов различных медицинских специальностей, чтобы попытаться объяснить случаи тромбоза.

— Мы оценили 62 такие случаи с 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями, — рассказала Емер Кук.

По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.

— Эксперты по состоянию на сегодня не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания, поэтому нам необходима дополнительная информация, — подчеркнула Емер Кук.

Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.