Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.
Об этом говорится на сайте ЕМА.
По словам исполнительного директора ЕМА Емер Кук, регулятор привлек нескольких внешних экспертов различных медицинских специальностей, чтобы попытаться объяснить случаи тромбоза.
— Мы оценили 62 такие случаи с 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями, — рассказала Емер Кук.
По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.
— Эксперты по состоянию на сегодня не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания, поэтому нам необходима дополнительная информация, — подчеркнула Емер Кук.
Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.
Об этом говорится на сайте ЕМА.
По словам исполнительного директора ЕМА Емер Кук, регулятор привлек нескольких внешних экспертов различных медицинских специальностей, чтобы попытаться объяснить случаи тромбоза.
— Мы оценили 62 такие случаи с 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями, — рассказала Емер Кук.
По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.
— Эксперты по состоянию на сегодня не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания, поэтому нам необходима дополнительная информация, — подчеркнула Емер Кук.
Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.