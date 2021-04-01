63% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти, 34% – противоположного мнения.
Таковы результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 26-28 марта, передает Украинская правда.
61% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения «жесткого» карантина, 37% – имеют противоположное мнение.
Больше всего поддерживают «жесткий» карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.
В целом, 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% – редко. Только 8% вообще не интересуются такими новостями.
Социологи отмечают, что интерес к этой информации увеличился с ростом уровня заболеваемости. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины.
Исследование проходило 26-28 марта. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла президентский закон о финансовой помощи ФОП во время карантина.
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63% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти, 34% – противоположного мнения.
Таковы результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 26-28 марта, передает Украинская правда.
61% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения «жесткого» карантина, 37% – имеют противоположное мнение.
Больше всего поддерживают «жесткий» карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.
В целом, 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% – редко. Только 8% вообще не интересуются такими новостями.
Социологи отмечают, что интерес к этой информации увеличился с ростом уровня заболеваемости. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины.
Исследование проходило 26-28 марта. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла президентский закон о финансовой помощи ФОП во время карантина.