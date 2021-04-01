По состоянию на 31 марта общее количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в учреждениях дошкольного образования — 98 (78 работников и 20 детей), количество контактных лиц — 934 (в т. ч. детей — 824, работников — 99).

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

На самоизоляции находится шестьдесят три группы в тридцать одном детсаду:

Сад № 2 — 1 группа; Сад № 5 — 1 группа; Сад № 7 — 1 группа; Сад № 17 — 1 группа; Сад № 22 — 1 группа; Сад № 23 — 1 группа; Сад № 49 — 1 группа; Сад № 50 — 4 группы; ; Сад № 52 — 3 группы; Сад № 59 — 4 группы; Сад № 60 — 3 группы; Сад № 65 — 2 группы; Сад № 66 — 1 группа; Сад № 68 — 1 группа; Сад № 71 — 1 группа; Сад № 78 — 2 группы; Сад № 85 — 1 группа; Сад № 95 — 1 группа; Сад № 103 — 2 группы; Сад № 106 — 1 группа; Сад № 110 — 1 группа; Сад № 111 — 4 группы; Сад № 112 — 2 группы; Сад № 117 — 2 группы; Сад № 118 — 3 группы; Сад № 123 — 6 групп (заведение дошкольного образования находится на самоизоляции) Сад № 131 — 5 групп; Сад № 133 — 1 группа; Сад № 139 — 2 группы; Сад № 143 — 2 группы; Сад № 148 — 2 группы.

Восстановлен образовательный процесс в группе детсада № 93.

Школьники еще находятся на каникулах. В школах количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 258, из них детей — 99, персонала — 159. Количество контактных лиц персонала — 48.

В учреждениях профессионально-технического образования шестеро учеников и девять работников болеют COVID-19 (Высшее профессиональное училище № 21, Николаевский профессиональный промышленный лицей, Николаевский профессиональный машиностроительный лицей, Высшее профессиональное училище судостроения).

Напомним, по состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.