Служба автомобильных дорог объявила торги на ремонт участка трассы М-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Прием заявок от участников торгов продлится до 30 апреля. На 7 мая запланирован старт аукциона. Ориентировочная стоимость работ — 828 миллионов 270 тысяч 360 гривен.

Подрядчик должен будет капитально отремонтировать трассу М-13 Кропивницкий — Платоново на участке км 76+416 — км 99+484 до 25 декабря 2022 года.

Ранее Служба автомобильных дорог объявила торги на работы по капремонту трассы М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» на участке в Николаевской области за 379 миллионов гривен.

Также Служба автомобильных дорог в Николаевской области 12 февраля объявила тендер на текущий средний ремонт шести участков дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». Предполагаемая стоимость работ — 1 миллиард 115 миллионов 959 тысяч 483 гривны.