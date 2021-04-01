В городе Катовице на юге Польши центр лечения ожогов изначально принимал пациентов, с ожогами или хроническими ранами, которые также болели COVID-19. С 15 марта в центр кладут и обычных пациентов, инфицированных коронавирусом из-за переполненных больниц.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Сейчас в больнице находятся 32 человека, инфицированных коронавирусом, в том числе 2 пациента на ИВЛ.

— Фактически, как только мы выписываем пациента, его место занимают в течении часа. Мы привлекли весь персонал к уходу за больными. Это врачи и медсестры, а также физиотерапевты и вспомогательный персонал, — говорит директор Центра лечения ожегов доктор Мариуш Новак.

Создание дополнительных коек потребовало ускорения выписки некоторых госпитализированных людей, которые не успели полноценно восстановиться, однако будут продолжать лечение дома.

— Однако это не касается пациентов с ожогами или хроническими ранами, для которых выписка из больницы была бы рискованной, и людей, ожидающих операции. Эти пациенты до сих пор проходят лечение в нашей больнице. Есть методы лечения, в том числе связанные с онкологической диагностикой. Однако прием в отделение реабилитации и плановая госпитализация пациентов с хроническими ранами приостановлены, — сообщает доктор Пшемыслав Стшелец, заместитель медицинского директора Центра лечения ожогов.

Ранее НикВести сообщали, что начиная со вторника, 30 марта, Польша вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.