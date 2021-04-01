Кабмин разрешил бюджетным организациям заключать договоры на поставку электроэнергии без проведения тендеров после 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Бюджетные организации, в частности, больницы, которые не успели выбрать электропоставщика, и у которых завершается срок поставки электрической энергии от поставщика «последней надежды», будут продолжать получать электроэнергию без перебоев. Для этого по инициативе Министерства энергетики Кабинет министров расширил перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что согласно ЗУ «О рынке электроэнергии» универсальные услуги, кроме бытовых и малых бытовых потребителей мощностью до 50 кВт, предоставляются поставщиком таких услуг также бюджетным учреждениям независимо от размера договорной мощности и другим потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, с 1 января 2021 года право на получение универсальной услуги имеют бытовые потребители и малые небытовые потребители с мощностью до 50 кВт.

«Потребители, которые имеют временное право на получение универсальной услуги, должны были выбрать электропоставщика по свободным ценам и заключить с ним договор о поставках электрической энергии потребителю. Они должны были это сделать до 31 декабря 2020 года. В связи с неизбранием потребителями заблаговременно электропоставщика по свободным ценам, поставки электрической энергии на их объекты осуществляется на основании договорных отношений с поставщиком «последней надежды» в течение периода, не превышающего 90 дней после прекращения срочного права на универсальную услугу. Принятое постановление дает право таким организациям, без проведения тендерных процедур по закупке электроэнергии, заключать договора на поставку электроэнергии по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению) на соответствующей территории», — пояснили в Минэнерго.

Как сообщалось, в начале года в Николаевской области десятки учебных заведений, а также других бюджетных объектов остались без отопления. Такая ситуация наблюдалась в некоторых новосозданных громадах и ОТГ, к которым в конце 2020 года присоединились новые сельсоветы.

Отключение бюджетных учреждений от газоснабжения в новосозданных громадах произошло из-за того, что с 1 января 2021 года потеряли силу договора на распределение природного газа между АО «Николаевгаз» и рядом исполнительных органов местных советов. Последние были упразднены в связи с присоединением к громадам.