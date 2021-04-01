Всемирная организация здравоохранения выпустила пособие для исповедующих христианство, иудаизм и ислам, как провести священные праздники, не заболев при этом коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-центр новостей Организации Объединенных Наций.

ВОЗ напоминает верующим соблюдать правила предосторожности во время празднования долгожданных праздников.

— Пасха, Песах и Рамадан – эти религиозные праздники христиане, евреи и мусульмане отмечают нынешней весной. В Европейском бюро ВОЗ признают, что вера и связанные с ней положительные эмоции благоприятно сказываются на психологическом состоянии людей, особенно сейчас, когда все так устали от пандемии. Вместе с тем эксперты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: вакцины получили далеко не все и вирус все еще представляет опасность, — говорится в заявлении международной организации.

В ВОЗ считают, что в тех странах, где отмечается рост заболеваемости, желательно отменить торжества. Впрочем, как считают эксперты, независимо от страны, все мероприятия необходимо проводить на открытом воздухе, ограничивать состав их участников и продолжительность, а также держаться друг от друга на расстоянии, соблюдать гигиену рук и носить маску. Желательно встречать праздники в узком кругу, с домочадцами.

В ВОЗ напоминают, что массовые мероприятия в закрытых помещениях сопряжены с риском, особенно когда собираются представители разных поколений, не проживающие под одной крышей и не придерживающиеся единых эпидемиологических правил. Чтобы хоть как-то снизить риск распространения инфекции в подобных ситуациях, необходимо часто и тщательно проветривать помещение и следовать другим рекомендациям местных властей.

Что касается поездок, то эксперты советуют избегать общественного транспорта и, в частности, скопления людей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения поддерживает международный договор о готовности к пандемии.