Зоопарк Марвелл в Британии опубликовал в сети фото недавно родившейся самки антилопы исчезнувшего вида.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Последний раз сахарский орикс встречался в дикой природе в конце ХХ века. В 2000 году Международный союз охраны природы признал этих антилоп вымершими. Поэтому каждый факт появления на свет нового представителя вида очень важен для его возрождения.

Сотрудники зоопарка Марвелл, что в графстве Хэмпшир, назвали маленькую антилопу Фрейей. Они сообщили, что ей исполнился месяц.

Малышка здорова и активна. Фрейя делит загон со своими родителями Кристиной и Тензи, а также с белыми носорогами, зеброй и страусом.

По словам сотрудников, бегать по загону, как взрослые, маленькая антилопа начала уже на 20-й день. Ее окрас будет постепенно меняться с песочного на белый.

Представители вида Oryx dammah (сахарский орикс, или саблерогий орикс, или саблерогая антилопа) раньше массово населяли степи и пустыни Северной Африки.

Но с каждым годом численность мировой популяции снижалась из-за охоты и потери животными мест обитания. Этих антилоп отлавливали и убивали ради шкур, мяса и рогов. В результате сахарских ориксов в дикой природе совсем не осталось.

По словам биолога Тани Гилберт, зоопарк работает по программе разведения и реинтродукции этого вида еще с 1971 года. С тех пор здесь родилось 378 особей. Сотрудники считают это одним из самых больших своих успехов в сохранении видов дикой природы.

Теперь британские зоологи постепенно заселяют сахарскими ориксами охраняемые районы Туниса. Реинтродукцию редких животных сотрудники Marwell Zoo проводят вместе с коллегами из Эдинбургского зоопарка и Лондонского зоологического общества.

Сегодня на пяти охраняемых участках уже обитает около 300 этих редких животных.

Стадо сахарских ориксов в дикой природе обычно насчитывает до 70 особей. Взрослые самцы достигают метра в высоту и весят около 200 кг. Самки более миниатюрны. Шерсть антилоп в основном окрашена в белый, и лишь грудь у них коричневая. Тонкие рога достигают 100-125 см в длину. Питаются саблезубые ориксы листьями, травой, молодыми побегами и плодами.

Напомним, в Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши. Сегодня львят впервые осмотрели ветеринары.