В опорных медучреждениях Харьковской области для лечения больных коронавирусом занято 1080 мест со стационарным кислородом из 1112.
Об этом свидетельствуют данные Харьковской облгосадминистрации.
Всего в области для лечения больных COVID выделили 4931 койку. По состоянию на 1 апреля 195 пациентов находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 156 человек.
Принимать больных коронавирус на Харьковщине могут 23 медицинских учреждения. Также два учреждения остаются резервными.
Напомним, по состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.
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В опорных медучреждениях Харьковской области для лечения больных коронавирусом занято 1080 мест со стационарным кислородом из 1112.
Об этом свидетельствуют данные Харьковской облгосадминистрации.
Всего в области для лечения больных COVID выделили 4931 койку. По состоянию на 1 апреля 195 пациентов находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 156 человек.
Принимать больных коронавирус на Харьковщине могут 23 медицинских учреждения. Также два учреждения остаются резервными.
Напомним, по состоянию утро 1 апреля в Николаевской области зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Из них на Николаев приходится 221 новый случай.