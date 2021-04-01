В опорных медучреждениях Харьковской области для лечения больных коронавирусом занято 1080 мест со стационарным кислородом из 1112.

Об этом свидетельствуют данные Харьковской облгосадминистрации.

Всего в области для лечения больных COVID выделили 4931 койку. По состоянию на 1 апреля 195 пациентов находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 156 человек.

Принимать больных коронавирус на Харьковщине могут 23 медицинских учреждения. Также два учреждения остаются резервными.