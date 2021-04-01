Федеральное министерство транспорта постановило снимать плату с водителей, которые пользуются городской инфраструктурой центра Нью-Йорка в пиковые часы траффика.

Об этом передает Gothamist.

Нью-Йорк принял этот план еще в 2019 году, и если бы его вовремя утвердил федеральное правительство, он вступил бы в силу уже в январе 2021-го.

С автомобилистов, въезжающих в центр Манхэттена, ежедневно будет взиматься плата. Этот район станет крупнейшим в США зоной с налогом на пробки. Предполагается, что за четыре года налог обеспечит транспортному управлению Нью-Йорка поступления в размере 15 миллиаржов долларов. Эти средства пойдут на развитие муниципального транспорта мегаполиса.

— Налог на пробки - доказанное мировой практикой средство для уменьшения пробок, повышения доступности и надежности общественного транспорта и улучшение качества воздуха, — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Оппоненты законопроекта угрожают подать в суд, отмечая, что налог прежде всего бьет по жителям отдаленных от делового центра пригородов, таких как Лонг-Айленд, Вестчестер и Нью-Джерси. Именно им сложнее добраться Манхэттена без автомобиля.

Напомним, жители Франции отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.