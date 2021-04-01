Коронавирусные отделения в израильских больницах почти прекратили прием новых пациентов, поскольку больных ковидом просто нет.

Об этом пишет LB.ua.

По данным издания, 30 марта в больнице «Рамбам» не приняли ни одного нового больного коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Не приняли новых пациентов 30 марта и в больницах «Ассута» (Ашдод), «Меир» (Кфар-Саба).

В больницы «Шиба» и «Бейлинсон» поступили по одному больному с подозрением на коронавирус. При этом, на пике эпидемии эти больницы госпитализировали по 20-30 человек ежедневно.

В больнице «Хадасса - Эйн-Керем», которая считается одной из самых загруженных в Израиле, где в свое время оказывали помощь 140 больным коронавирусом одновременно, 30 марта приняли всего трех новых пациентов.

По данным министерства здравоохранения, во всех медицинских центрах страны сегодня проходят лечение менее 400 тяжелобольных. При этом еще 25 января их было более 1100.

Также уточняется, что примерно месяц назад ситуация была другая. Иногда пациентам приходилось ждать по несколько часов для того, чтобы дождаться места в больнице.

Такую ситуацию связывают с массовой вакцинацией населения. 25 марта МОЗ Израиля сообщило, что полную вакцинацию от коронавируса прошло более 50% населения страны.

Ранее Израиль планировал начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Однако сначала необходимо дождаться, пока компания Pfizer получит соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.