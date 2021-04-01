В США суд временно запретил компании MSCHF продавать «сатанинские» кроссовки с якобы человеческой кровью, которые та переделала из оригинальных Nike Air Max.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на CBC News.

Таким образом, суд удовлетворил иск компании Nike, которая пожаловалась на нарушение прав на использование товарного знака. Также истец отметил, что такие действия MSCHF могут нанести ущерб репутации Nike.

— На самом деле уже есть данные о значительной путанице, которая происходит на рынке, в том числе призывы бойкотировать Nike в ответ на запуск Satan Shoes («Сатанинская обувь», — прим.) от MSCHF из-за ошибочного мнения, что Nike позволила этот продукт, — указано в иске.

Рэпер Lil Nas X, в сотрудничестве с которым были созданы кроссовки, пытался шутить о судебном иске со стороны Nike и даже публиковал в Twitter мемы на эту тему. Однако в конце концов он написал, что негативные отзывы о выпущенной обуви наносят ему эмоциональный вред. Lil Nas X в иске не назван в качестве ответчика.

В феврале сообщалось, что парижский адвокат Мурад Баттих подал жалобу на компанию Nike за «мошенническую коммерческую практику и соучастие в сокрытии принудительного труда уйгуров».