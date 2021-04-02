По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.

Заявление Марии ван Керхове передает издание Reuters

— На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии, — заявила Мария ван Керхове.

Мария ван Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.

Как сообщалось, около 60 тысяч человек в Бразилии умерли от ковида в марте, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19.