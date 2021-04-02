По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.
Заявление Марии ван Керхове передает издание Reuters
— На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии, — заявила Мария ван Керхове.
Мария ван Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.
Как сообщалось, около 60 тысяч человек в Бразилии умерли от ковида в марте, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19.
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По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.
Заявление Марии ван Керхове передает издание Reuters
— На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии, — заявила Мария ван Керхове.
Мария ван Керхове отметила, что много отделений интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
Эпидемиолог ВОЗ считает, что Бразилия, где циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, стала эпицентром пандемии.
Как сообщалось, около 60 тысяч человек в Бразилии умерли от ковида в марте, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19.