Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO

— Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки, — пишет издание.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.