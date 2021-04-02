Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO
— Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки, — пишет издание.
К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.
В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.
Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.
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Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO
— Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки, — пишет издание.
К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.
В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.
Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria.