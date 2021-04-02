В Николаеве функционирует 50-летняя система ливневых стоков. Ее протяженность составляет более 50 километров. Сетью вода, после отстоя, попадает в реки. Члены общественной организации «Инициатива ради жизни» взяли пробы из нескольких таких точек.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Один из выходов ливневых стоков в реки расположен на каботажном спуске. Увидеть его невозможно — труба под водой. Еще одна труба находится неподалеку от понтонного моста на Набережной. Пробы брали из тех, что над водой. Анализ проводили в конце 2020 года, в сертифицированной Стандартметрологической лаборатории.

По словам инициатора анализа воды Валерия Чернявского, в воде измеряли наличие нефтепродуктов, количество органики, окисления органических веществ и количество кислорода. Некоторые показатели превышали норму в 35 раз.

С двух железобетонных труб диаметром более метра на улице 2-я Набережная течет вода. Большинство таких систем на балансе городского коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог». Эти трубы нет.

— Не все сети инвентаризованы, большинство уже инвентаризованы и поставлены на баланс. Инвентаризация идет, постоянно обнаруживаем новые колодцы. Ремонтируем их, ставим на баланс, — рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства города департамента ЖКХ Максим Бевза.

В эти системы попадают нефтепродукты с автодорог, которыми сейчас ездит больше транспорта, чем на время строительства ливнестоков. Кроме этого, нагрузка добавляется за счет несанкционированных врезок в системы. С таким явлением борютсфя.

— Мы, как правило, переламываем эти трубы, ставим бетонные колодцы, в которые они уже не подключатся. Это в старую кирпичную кладку можно было, а в бетон нет, — рассказал главный инженер КП «ЭЛУ автодорог» Павел Лаврентьев.

По словам главного специалиста управления экологии и природных ресурсов Аллы Златько, в Николаевской области всего пять городов, в которых есть централизованные стоки. Но ни в одном из них нет надлежащей системы очистки, ведь строили эти системы более 50 лет назад.

— Должна быть стадия сбора поверхностного стока, его распределение, накопление, очистка и дальнейшая утилизация. Утилизация может быть соответственно до степени очистки. Если очистка идет к нормативным показателям, то возможно сбрасывать в водные объекты на поверхности, — рассказала Алла Златько.

Если нет — то воду нужно доочищать или использовать для торгово-хозяйственных нужд.

Сейчас в городе система работает так: каждый колодец имеет свой отстойник. После него вода попадает в главный коллектор, в котором собирается вся вода из многих улиц. К примеру, в коллектор на Дормашине попадает вода из всего центра города. Затем она сбрасывается в реку.

По словам экологов, попадание неочищенных стоков с дорог и тех, от кого они несанкционированно сбрасываются в городскую ливневую сеть из частных домовладений или предприятий, провоцирует цветение воды в реках. Это явление начали наблюдать не только в летний период. Цветение воды вызывает замор рыбы и уменьшение кислорода в реках.

Валерий Чернявский считает, что городские власти должны отреагировать на эту проблему и сформировать соответствующее программное решение.

Ранее николаевский эколог заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач рассказал о негативных последствиях для Николаева от работе водохранилищ на Южном Буге.