На сегодняшний день в Николаевской области занято 71,5% коек с кислородом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 апреля.

Он отметил, что сейчас наихудшая ситуация с заполненностью медицинских учреждений, которые лечат пациентов с COVID-19, сейчас в Киеве. В столице занято около 84% коек с кислородом.

Кроме того, самые высокие показатели по заполненности коек с кислородом в Николаевской, Львовской и Житомирской областях.

— Напряженная ситуация во Львовской области — более 71%, в Житомирской области — почти 71%, в Николаевской области также 71,5% занятых коек с кислородом, — сообщил Максим Степанов.

По его словам, сейчас ситуация улучшается в областях западного региона, которые одними из первых попали в «красную зону». Речь идет о Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

— Ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие — освобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом - около 50%, — рассказал Максим Степанов.

Он также добавил, что ситуация с каждым днем улучшается.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в случае, если в городе сохранится негативная тенденция с ростом количества больных коронавирусным заболеванием COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.