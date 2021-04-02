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На сегодняшний день в Николаевской области занято 71,5% коек с кислородом.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 апреля.
Он отметил, что сейчас наихудшая ситуация с заполненностью медицинских учреждений, которые лечат пациентов с COVID-19, сейчас в Киеве. В столице занято около 84% коек с кислородом.
Кроме того, самые высокие показатели по заполненности коек с кислородом в Николаевской, Львовской и Житомирской областях.
— Напряженная ситуация во Львовской области — более 71%, в Житомирской области — почти 71%, в Николаевской области также 71,5% занятых коек с кислородом, — сообщил Максим Степанов.
По его словам, сейчас ситуация улучшается в областях западного региона, которые одними из первых попали в «красную зону». Речь идет о Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
— Ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие — освобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом - около 50%, — рассказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ситуация с каждым днем улучшается.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в случае, если в городе сохранится негативная тенденция с ростом количества больных коронавирусным заболеванием COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.
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На сегодняшний день в Николаевской области занято 71,5% коек с кислородом.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 апреля.
Он отметил, что сейчас наихудшая ситуация с заполненностью медицинских учреждений, которые лечат пациентов с COVID-19, сейчас в Киеве. В столице занято около 84% коек с кислородом.
Кроме того, самые высокие показатели по заполненности коек с кислородом в Николаевской, Львовской и Житомирской областях.
— Напряженная ситуация во Львовской области — более 71%, в Житомирской области — почти 71%, в Николаевской области также 71,5% занятых коек с кислородом, — сообщил Максим Степанов.
По его словам, сейчас ситуация улучшается в областях западного региона, которые одними из первых попали в «красную зону». Речь идет о Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
— Ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие — освобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом - около 50%, — рассказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ситуация с каждым днем улучшается.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в случае, если в городе сохранится негативная тенденция с ростом количества больных коронавирусным заболеванием COVID-19, врачам придется выбирать, кому жить, поскольку больницы уже переполнены.