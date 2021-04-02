Вертолет Ingenuity совершит первый исторический полет на Марсе не ранее 11 апреля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Вертолет полетел на Марс вместе с марсоходом NASA Perseverance, который успешно приземлился на планете 18 февраля.

Раньше межпланетный вертолет должен был вылететь не ранее 8 апреля, однако полет перенесли на 11-е, а данные поступят на Землю 12 апреля.

Ingenuity необходимо немного времени, чтобы развернуться для полета. Это занимает до шести марсианских дней либо же чуть больше, чем шесть земных дней (один день на Марсе равен примерно 24 часам и 40 минутам на Земле).

После полного развертывания на поверхности Марса начнется полетная кампания Ingenuity.

Вертолет войдет в историю с первым управляемым полетом с двигателем через атмосферу другой планеты.

Ранее NASA успешно завершило испытания двигателей ракеты миссии «Артемида». В ее рамках Соединенные Штаты вновь должны доставить своих астронавтов на Луну до 2024 года.