Начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила сообщил, что в Николаеве около 80% пассажиров общественного транспорта не имеют спецпропусков.

Об этом он сказал во время заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС в пятницу, 2 апреля, передают НикВести.

Такие данные полицеские получили после выборочных проверок. Он также обратился к предприятиям критической инфраструктуры, отметив, чтобы те подготовили дополнительный транспорт на случай, если в Николаеве остановят движение общественного транспорта, и согласовали маршруты с полицией.

— А те, у кого есть пропуски, — больше половины не имеют при себе документов, удостоверяющих личность. Обращаю также внимание представителей предприятий критической инфраструктуры: на протяжении следующей рабочей недели подготовить транспортные средства, которые перевозят их людей и согласовать эти маршруты с патрулем полиции. Чтобы, в случае, если остановят весь транспорт, не прибежали к полиции и не жаловались, что не можете доставить людей, — сказал Виталий Данила.

Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.