Доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, которые лечат больных коронавирусной инфекцией Covid-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, пишет «Интерфакс-Украина».

— Бочки, о которых я говорил ранее... они еще находятся на пути. В связи с той ситуаций, которая сложилась по Суэцкому каналу, соответственно, судно идет с задержкой, — сказал он.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе эти емкости уже будут доставлены в область.

— Письма от компании транспортной мы получили, что около 4 апреля ожидаем, что это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили — для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы — они будут у нас, мы ждем, — сказал чиновник.

Он уточнил, что речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной — в диспансер радиационной защиты населения, а также трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given «черный ящик». Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.