По данным организации DogLost, которая работает над воссоединением потерянных собак с их владельцами, в Великобритании с 2019 по 2020 год кражи собак увеличились на 170%. На данный момент в 2021 году было зарегистрировано как минимум 106 случаев похищения псов. Схожая ситуация наблюдается и в США.

Об этом пишут Washington Post и Time.

Мало того, что домашних животных крадут прямо из дворов, машин и магазинов, дорогие породs, которые пользуются большим спросом, становятся жертвами разбоя и вооруженных ограблений на улице.

— Люди увидят французского бульдога в чьем-то окне и просто ворвутся в дом. Это очень нервирует, — говорит Крейг Бразман, владеющий частной детективной фирмой в Атланте.

5 января 2021 года 30-летняя Сара Форхаус выгуливала двух своих в Сан-Франциско около 18:00, когда к ней подошли трое мужчин. По словам полиции, женщину избили рукояткой пистолета. Группа сбежала с ее французским бульдогом. Сара Форхаус утверждает, что похитители выбрали цель заранее и украли дорого 6-месячного щенка бульдога, но не коснулись ее 8-летнего сиба-ину.

— Это неудивительно, учитывая, что миллионы людей остались без работы из-за COVID-19 и в городах растет число насильственных преступлениях. Это скорее общественная тенденция, чем желание отдельного человека. Люди прибегают к отчаянным мерам, — говорит Роберт Д'Андреа, чей щенок был украден тремя мужчинами Калифорнии 27 февраля.

Частный детектив Крейг Бразман занялся похищениями животным полтора года назад, когда воры ворвались в местную ветеринарную больницу в Атланте, США и украли двух ценных французских бульдогов. Мужчина сумел вернуть псов законным владельцам. По его словам, в последнее время наблюдается «серьезный рост краж животных», поскольку преступники понимают, что со стороны правоохранительных органов, вероятно, будут минимальные меры.

— Это вышло из-под контроля, — утверждает мужчина.

Напомним, преступники напали на мужчину, который выгуливал бульдогов Леди Гаги, собак похитили. Певица обещает вознаграждение любому, кто вернет ее питомцев.