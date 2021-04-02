В Харькове в ходе проверки медучреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, были выявлены несоответствие между заявленным и фактическим количеством коек для «ковидных» больных в двух городских больницах и в двух больницах «Укрзалізниці».

Об этом в пятницу, 2 апреля сообщила на брифинге руководитель регионального отделения Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) в Харьковской области Виктория Милютина, передает «Интерфакс-Украина».

— В больницах городских выявлено несоответствие в двух заведениях. 25-я больница — 238 коек вместо 250... и в больнице № 18 — 53 койки, фактически отведенные для госпитализации больных и готовое отделение для остальных заявленных, но сейчас идет отбор персонала. Когда будут укомплектованы бригады, больница будет соответствовать заявленному количеству — 110 коек. Также есть определенное несоответствие больниц «Укрзализныци», № 1 и № 2. В первой больнице 130 коек фактически выделено и оказывает помощь, во второй больнице — 100 коек. А должно быть 300 и 400, — отметила Виктория Милютина.

Она отметила, что комиссия, работавшая по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова, проверяла 13 медучреждений, расположенных в Харькове (5 городских, два ведомственных и 5 областных).

Комиссия проверяла соответствует ли заявленным данным количество коек в больницах, которые фактически выделены для госпитализации пациентов, количество коек, которые фактически обеспечены подачей кислорода (централизованной либо с помощью кислородных концентраторов), количество коек без кислорода, количество занятых коек из тех, что фактически обеспечены.

Ранее стало известно, что доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, которые лечат больных коронавирусной инфекцией Covid-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале.