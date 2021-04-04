Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун из-за коронавируса. Он будет действовать сроком минимум один месяц.
Об этом сообщает DW.
В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19:00 и запрет покидать свой дом в радиусе более, чем на 10 километров.
Также французам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. С 5 апреля минимум три недели не будут работать школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.
Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, Лионе и еще нескольких регионах.
С начала пандемии во Франции выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тысяч летальных исходов. Всего население страны составляет более 65 млн человек.
Напомним, что в Николаеве с сегодняшнего дня, 3 апреля, усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
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Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун из-за коронавируса. Он будет действовать сроком минимум один месяц.
Об этом сообщает DW.
В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19:00 и запрет покидать свой дом в радиусе более, чем на 10 километров.
Также французам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. С 5 апреля минимум три недели не будут работать школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.
Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, Лионе и еще нескольких регионах.
С начала пандемии во Франции выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тысяч летальных исходов. Всего население страны составляет более 65 млн человек.
Напомним, что в Николаеве с сегодняшнего дня, 3 апреля, усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.