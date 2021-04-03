По состоянию на 10:00 3 апреля в Николаевской области зарегистрировано 472 новых случая COVID-19. 22 человека умерли от последствий заболевания, выздоровели — 184.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 53179 выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 35077 (+308);

Первомайск — 1849 (+3);

Южноукраинск −1652 (+43);

Вознесенск — 1342 (1);

Очаков — 1069 (1);

Арбузинский район — 623 (+2);

Баштанский район — 729 (+19);

Березанский район — 616 (+3);

Братский район — 442 (+1);

Березнеговатский район — 294;

Веселиновский район — 528 (+6);

Витовский район — 2073 (+20);

Вознесенский район — 515 (+2);

Врадиевский район — 472 (10);

Еланецкий район — 233;

Доманевский район — 709 (+1);

Казанковский район — 532 (+4);

Кривоозерский район — 335 (11);

Николаевский район −786 (7);

Новобугский район — 562 (+9);

Новоодесский район — 1124 (+14);

Очаковский район — 497 (+3);

Первомайский район — 601 (+4);

Снигиревский район — 519.

Заболевание COVID-19 установлено у 2016 (+12) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 184, всего выздоровели — 42214. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1116, за сутки — 22.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 899 человек, методом ИФА — 344.