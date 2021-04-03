По состоянию на 10:00 3 апреля в Николаевской области зарегистрировано 472 новых случая COVID-19. 22 человека умерли от последствий заболевания, выздоровели — 184.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 53179 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2016 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 184, всего выздоровели — 42214. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1116, за сутки — 22.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 899 человек, методом ИФА — 344.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.
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По состоянию на 10:00 3 апреля в Николаевской области зарегистрировано 472 новых случая COVID-19. 22 человека умерли от последствий заболевания, выздоровели — 184.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 53179 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2016 (+12) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 184, всего выздоровели — 42214. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1116, за сутки — 22.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 899 человек, методом ИФА — 344.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии — 20 341 новый случай.