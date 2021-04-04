В Польше за прошлые сутки полицейские наложили более 6,5 тысяч штрафов за не соблюдение масочного режима в публичных местах.

Об этом сообщил пресс-секретарь главного коменданта польской полиции Мариуш Цярка, передает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Мариуш Цярка отметил, что за сутки полицейские проверили соблюдение масочного режима, в более чем 3 тысяч автобусов и в более чем 10 тысяч торговых объектов. В результате наложено более 6,5 тысяч штрафов за не соблюдение масочного режима. В то же время в более чем 700 случаях дела переданы в суд, а в 2,5 тысяч случаев все закончилось замечаниями.

Спикер сообщил, что с начала пандемии польские правоохранители провели почти 3,6 миллиона проверок по соблюдению требований, ограничений и запретов, введенных в связи с пандемией.

«За не выполнение требования прикрывать рот и нос полицией наложено более 397 тысяч штрафов, 57,5 тысяч дел направлено в суд, более 252 тысяч человек получили замечания», — сообщил Мариуш Цярка.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что на предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, придет проверка.