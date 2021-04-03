В Тайване объявлен траур по погибшим в аварии поезда, которая унесла 50 жизней.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Установлено, что поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, съехавшем со склона возле строительной площадки. Прокуратура просит суд арестовать руководителя строительной площадки по обвинению в причинении смерти по неосторожности и фальсификации документов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранения в результате аварии получили не менее 175 человек. Местные власти предполагают, что число погибших может увеличиться, ведь спасатели продолжают работы в тоннеле, где сильно повреждены четыре вагона.
Авария произошла в начале длительных выходных, посвященных традиционному Дню уборки гробниц.
Как сообщалось, в Тайване утром 2 апреля поезд сошел с рельсов в туннеле . По предварительной информации произошло столкновение с грузовиком который съехал с дороги, ведущей к ближайшей строительной площадке.
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В Тайване объявлен траур по погибшим в аварии поезда, которая унесла 50 жизней.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Установлено, что поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, съехавшем со склона возле строительной площадки. Прокуратура просит суд арестовать руководителя строительной площадки по обвинению в причинении смерти по неосторожности и фальсификации документов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранения в результате аварии получили не менее 175 человек. Местные власти предполагают, что число погибших может увеличиться, ведь спасатели продолжают работы в тоннеле, где сильно повреждены четыре вагона.
Авария произошла в начале длительных выходных, посвященных традиционному Дню уборки гробниц.
Как сообщалось, в Тайване утром 2 апреля поезд сошел с рельсов в туннеле . По предварительной информации произошло столкновение с грузовиком который съехал с дороги, ведущей к ближайшей строительной площадке.