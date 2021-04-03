Ветеран АТО из Николаева, ныне начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области ветеран АТО Владимир Закалюжный рассказал про аннексию Крыма и освобождение населенных пунктов на Донбассе.

Об этом шла речь в очередной серии программы «Миттєвості війни» на НИС-ТВ.

По возвращению он активно занимался общественными делами в Ассоциации участников и инвалидов АТО. С июля 2020 года возглавляет отдел Министерства ветеранов в Николаевской области.

Владимир Закалюжный родом из Крыма. Вспоминая аннексию полуострова, отмечает, что был сбит с толку тем, что там происходило.

— Когда я впервые попал уже в аннексированный Крым, это был май 2014 года. Для меня это было дико. Заезжая на территорию моего Крыма, меня встречает российский военный и задает вопрос: «Цель вашего въезда». Я говорил, что еду домой. Он смотрел в мой паспорт и отвечал, что я живу в Николаеве. «Цель вашего приезда в Крым», повторял он. Я отвечал: «Я еду к себе домой. Не знаю, что вы здесь делаете, а я еду к себе домой», — рассказывает ветеран.

На службу Владимир Закалюжный попал во время третьей волны мобилизации — в августе 2014 в составе 28-й отдельной механизированной бригады. В зону боевых действий направился в ноябре после обучения.

Вместе со своим подразделением он участвовал в освобождении Курахового, Красногоровки, Марьинки. Ветеран вспоминает, как реагировали люди на то, что украинская армия взяла территории под свой контроль.

— Большая часть населения там были людьми, которые ждали «русского мира». Были люди, которые патриотически относились к Украине. жители по-разному относились к нашему размещению там. Не скажу, что большая часть, к сожалению, меньшая часть населения поддерживала Вооруженные силы Украины. Были те, кто не просто поддерживал, а активно помогал, — вспоминает он.

Владимир Закалюжный также рассказал, как бойцы устанавливали флаги на админзданиях в освобожденных населенных пунктах.

— Помню, как в населенном пункте Кураховка на административном здании не было государственного флага. Зашли к голове, а он нам рассказал такую историю, что он вывешивает флаги, а местные их срывают. Мы решили вместе с заместителем командира батальона 28-й бригады Дидором Анатолием, что установим флаг на админздании. Я дал команду, подъехали мои ребята на БМП-2, забрались на это здание и установили флаг, и предупредили всех, что если украдут этот, мы установим следующий, у нас их много. Украдут еще один, мы найдем того, кто украл, и научим любить Родину, нашу Родину, — рассказал Владимир Закалюжный.

Ранее военнослужащий Нацгвардии из Николаева, ветеран российско-украинской войны на Донбассе Алексей Цапенко рассказал о своей службе.