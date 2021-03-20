Военнослужащий Нацгвардии из Николаева, ветеран российско-украинской войны на Донбассе Алексей Цапенко рассказал о своей службе.

Боец стал гостем очередной программы «Миттєвості війни» на НИС-ТВ.

В конце августа 2014 года во время того, как боевики прорывались через украинскую границу завязался бой возле Лисичьего. Там Алексей получил тяжелые ранения позвоночника и ног, был прооперирован. Ему пришлось ампутировать 3 пальца на левой руке. Сейчас продолжает службу в Нацгвардии.

Алексей учился в Николаевском национальном аграрном университете и параллельно проходил подготовку на военной кафедре. В 2013 году получил звание младшего лейтенанта.

— В 2014 году, когда началась война, мобилизация, мне позвонили. Я пошел в военкомат, там сказали, что нужны командиры. Я без раздумий пошел служить, хотя в то время еще учился, — вспоминает он.

В зоне АТО 23-летний на то время парень командовал взводом. Все бойцы были старше него и сначала не очень уважительно относились к его возрасту, говорит он. Вскоре ему удалось заслужить доверие товарищей по службе.

При этом он вспоминает, что сначала мобилизованных на службу в зону боевых действий брать вообще не собирались.

— Нас не хотели брать мобилизованных на восток. Сказали, только контрактники. Но мы добились, чтобы взяли 50% контрактников и 50% мобилизованных, — отмечает Алексей.

Первой горячей точкой стало село Григорьевка — в 7 километрах от границы с РФ и в 10 километрах от Саур-Могилы. В 2 часа дня военных накрыли «Градами», дислокацию пришлось менять. Бойцы встали возле села Лисичье по трассе «Ростов — Донецк».

— Когда несли службу возле трассы, интенсивности не было. Бомбили наших, которые стояли в Амвросиевке. А 23 августа мы приняли очень тяжелый бой. Шла тыловая колонна на Иловайск. Если бы она дошла, наверное, много кто не вышел бы оттуда. Вел колонну Безлер (командир «Народного ополчения Донбасса» в Горловке Игорь Безлер, — прим.). К сожалению, нам не удалось его обезвредить, но 80-90% личного состава террористов было уничтожено. И около 20 единиц техники. Хотя у нас были только автоматы и два БТРа. К сожалению, один БТР не успел завестись. Тяжелый был бой. Нам одновременно помогали бойцы из Нацгвардии из Запорожья. Во время этого боя я и получил ранения, — рассказал Алексей Цапенко.

Он отмечает, что страшно было только во время первых обстрелов. Вспоминает, как прощался в блиндаже с товарищем, благодаря друг друга за службу, потому что бойцы не знали, переживут ли этот бой. Таким образом у военных сложился ритуал.

— И так каждый раз, когда уезжали на рейд — прощались. Возвращались — знакомились заново. Так позитивно подкалывали друг друга. Там по-другому нельзя. Если быть постоянно на той волне, можно умом двинуться, — говорит ветеран.

Алексея ранили во время зачистки посадки после боя. Поскольку он был командиром группы, должен был идти в центре или позади, чтобы в случае чего дать команду на отход. Однако боец решил пойти впереди и принял на себя огонь.

Его расстреляли из блиндажа на расстоянии 3 метров. В него выпустили всю обойму — 30 пуль. Ему попали в руки и растрощили позвоночник, попали и в желудок. Стреляли сбоку, поэтому бронежилет не спас. Боевики пытались добить его двумя гранатами. Одна упала возле ноги, вторая перелетела дальше.

Его командир, рискуя своей жизнью, вышел из укрытия и затащил раненого сослуживца за БТР. Там ему сделали первые обезболивающие уколы.

— За что я ему благодарен и называю вторым отцом. Его так же могли расстрелять возле меня, неизвестно, что было бы дальше, — отмечает Алексей.

Его эвакуировали в Амвросиевскую больницу. Там его не хотели оперировать.

— Врачи были настроены скептически. Особенно, когда узнали, что это Нацгвардия. Тогда разные слухи ходили с той стороны о Нацгвардии. Тогда командир достал гранату и сказал: «Если вы не будете делать операцию, я вас подорву вместе со всеми». Они сделали первую операцию очень даже удачно. Потому что желудок был очень поврежден и хорошо прооперирован, — сказал он.

После его привезли в Мариуполь. Однако поступила информация, что к городу идут вражеские танки и бойца эвакуировали в Бердянск. Оттуда направили в Запорожье. Врачи шансов не давали, мол, с такими травмами не выживает никто.

— Я хотел как можно скорее встать на ноги и вернуться туда. Не знаю, может, это какой-то синдром, но я чувствовал долг перед побратимами, которые отдали свои жизни. Видел, как все бомбят, разбивают, детей вывозят, — вспоминает он.

Спустя неделю его перевезли в Киев, где сделали очередную сверхсложную операцию, вставили титановый имплантат, убрали позвонок. Врачи говорили, что ходить он больше не сможет. Через 5 месяцев парень встал на ходули. Началась тяжелая реабилитация, в том числе в Венгрии.

В родную часть после ранения через год он впервые приехал на коляске. Однако, в связи с ранениями, он был уволен из части. В 2016 году он с командиром подал прошение сделать для него гражданскую должность, поскольку будучи инвалидом 1 группы служить уже не мог. Сейчас он работает в части деловодом.

— Очень хороший коллектив, хорошее отношение. Все понимают. Иногда бывает, что из-за болей не могу выйти на работу. А боли очень частые бывают, — отмечает он.

Алексея поддерживает семья и друзья. С побратимами он поддерживает связь, ребята ежегодно встречаются 24 августа. По возможности посещают могилы погибших товарищей. Говорит, что ни о чем не жалеет. И, даже зная наперед о последствиях, ничего не стал бы менять.

Ранее капеллан Нацгвардии Владимир Сеньковский стал гостем программы «Миттєвості війни» и рассказал о службе на востоке Украины.