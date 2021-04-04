Житель Николаева пожаловался на многолетнюю стихийную свалку в микрорайоне Намыв в Заводском районе Николаева.
С таким обращением он 29 марта обратился в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
По словам николаевца, на несанкционированную свалку свозится не только бытовой, но и строительный мусор.
— Прошу ликвидировать свалку, которая находится за жилыми домами по улице Озерная 47а и 47б, красоты свалки доступны с окон домов, разлетается мусор. Свалка здесь накоплена годами и постоянно пополняется без стеснения непорядочных граждан, свозится машинами мусор, в том числе строительный, - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.
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Житель Николаева пожаловался на многолетнюю стихийную свалку в микрорайоне Намыв в Заводском районе Николаева.
С таким обращением он 29 марта обратился в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
По словам николаевца, на несанкционированную свалку свозится не только бытовой, но и строительный мусор.
— Прошу ликвидировать свалку, которая находится за жилыми домами по улице Озерная 47а и 47б, красоты свалки доступны с окон домов, разлетается мусор. Свалка здесь накоплена годами и постоянно пополняется без стеснения непорядочных граждан, свозится машинами мусор, в том числе строительный, - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.