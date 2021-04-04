В понедельник, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха будет выше +8 градусов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.
Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.
Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.
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В понедельник, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. По прогнозам синоптиков, в столице температура воздуха будет выше +8 градусов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.
Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.
Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.