В аэропорту Варшавы после получения информации о взрывном устройстве на борту эвакуировали самолет.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Пресс-секретарь командующего подразделением пограничной охраны «Висла» Дагмар Белец-Янас заявила, что из самолета эвакуировали более 100 пассажиров.

— Службы в аэропорту имени Шопена в Варшаве получили информацию о том, что на одном из самолетов может быть взрывоопасный заряд. Более 100 пассажиров эвакуированы, — заявила Дагмара Белец-Янас.

Самолет должен был лететь в Стамбул. Службы обыскали самолет, но ничего не нашли. Представитель варшавского аэропорта Петр Рудзкий сказал, что тревога была ложной.

Как отмечается, скорее всего, сообщение о взрывчатке было анонимной шуткой.

Напомним, в феврале полицейские Ивано-Франковской области проверяли информацию о заминировании более десяти объектов в областном центре.