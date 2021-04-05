Американский беспилотный вертолет-разведчик Ingenuity, прикрепленный к марсоходу Perseverance, 4 апреля опустили на поверхность Марса.

Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на Аэрокосмическое управление США.

Сообщается, что уже определена дата полета Ingenuity; дрон впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты 11 апреля. Перед этим марсоход отойдет от него подальше, чтобы не получить повреждений в случае аварии вертолета.

Проект Ingenuity обошелся NASA в примерно 85 миллионов долларов. Планируется, что беспилотный вертолет сможет совершить до пяти полетов.

Напомним, 18 февраля марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.