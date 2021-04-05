Ливневки, которые расположены на ширину дороги на Набережной в Николаеве, которые ремонтировали два года назад, снова нуждаются в починке.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Речь идет о части улице от Пушкинской и до городища «Дикий сад», на этом участке расположены две ливневые канализации. Решетки на ливневке на пересечении с Пушкинской начали деформироваться, там начали образовываться дыры, в которые могут угодить колеса автомобиля.

Несколько решеток ливневки, которая расположена возле «Дикого сада» начали проваливаться.

Кроме того, эти ливневки также нуждаются в очистке от мусора и грязи.

Ливневую канализацию на этом участке ремонтировали в мае 2019 года после того, как туда провалились сразу несколько автомобилей. Тогда работы выполняло коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог».

Как известно, в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги.