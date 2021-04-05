Ливневки, которые расположены на ширину дороги на Набережной в Николаеве, которые ремонтировали два года назад, снова нуждаются в починке.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Речь идет о части улице от Пушкинской и до городища «Дикий сад», на этом участке расположены две ливневые канализации. Решетки на ливневке на пересечении с Пушкинской начали деформироваться, там начали образовываться дыры, в которые могут угодить колеса автомобиля.
Несколько решеток ливневки, которая расположена возле «Дикого сада» начали проваливаться.
Кроме того, эти ливневки также нуждаются в очистке от мусора и грязи.
Ливневую канализацию на этом участке ремонтировали в мае 2019 года после того, как туда провалились сразу несколько автомобилей. Тогда работы выполняло коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог».
Как известно, в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
Ливневки, которые расположены на ширину дороги на Набережной в Николаеве, которые ремонтировали два года назад, снова нуждаются в починке.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Речь идет о части улице от Пушкинской и до городища «Дикий сад», на этом участке расположены две ливневые канализации. Решетки на ливневке на пересечении с Пушкинской начали деформироваться, там начали образовываться дыры, в которые могут угодить колеса автомобиля.
Несколько решеток ливневки, которая расположена возле «Дикого сада» начали проваливаться.
Кроме того, эти ливневки также нуждаются в очистке от мусора и грязи.
Ливневую канализацию на этом участке ремонтировали в мае 2019 года после того, как туда провалились сразу несколько автомобилей. Тогда работы выполняло коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог».
Как известно, в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги.