В Китае вчера выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, что является наибольшим числом за последние два месяца.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что более половины всех новых инфицированных – 17 человек – прибыли из-за рубежа, 15 заразившихся внутри страны обнаружены в городе Жуйли, граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань. Новых смертельных случаев не зафиксировано.

О первых девяти выявленных больных в Юньнани власти Китая сообщили 31 марта. Все они были обнаружены в Жуйли, который стал эпицентром распространения инфекции на провинциальном уровне. На сегодняшний день в провинции зафиксирован 51 случай заражения COVID-19 - 48 внутренних и три ввозных.

Местные власти Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Всего в Китае за время пандемии зафиксировано 90 тысяч 305 заразившихся, 4 тысячи 636 случаев летального исхода и 85 тысяч 431 излечившийся. Еще 238 больных продолжают лечение в больницах.

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения США рассказал, что вирус COVID-19 возник в лабораторных условиях в китайском Ухане.