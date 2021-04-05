Экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили о бойкоте продукции Coca-Cola.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Newsweek.

Отмечается, что причиной стало то, что руководитель компании Джеймс Куинси осудил решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Как известно, в начале апреля Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, которые выступили против изменений. В частности, он упомянул Главную лигу бейсбола (MLB), авиаперевозчика Delta и Coca-Cola.

Призыв Трампа бойкотировать компании подхватили пользователи соцсетей. Вместо напитка Coca-Cola в знак протеста предлагают пить Pepsi.

Напомним, в США суд временно запретил компании MSCHF продавать «сатанинские» кроссовки с якобы человеческой кровью, которые та переделала из оригинальных Nike Air Max.