Служба автомобильных дорог в Николаевской области объявила торги на разработку проекта по текущему среднему ремонту дороги госзначения Т-15-06 «Николаев — Доманевка — Березки».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Данная дорога начинается на выезде из Николаева, проходит через Николаевский, бывший Веселиновский, Доманевский и Врадиевский районы.

Ориентировочная стоимость проекта — 4 миллиона 272 тысячи 120 гривен. Начало аукциона запланировано на 20 апреля.

Закончить разработку проектно-сметной документации подрядчик должен будет до 30 июля текущего года.

Ранее Служба автомобильных дорог объявила торги на ремонт участка трассыМ-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) и работы по капремонту трассы М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» на участке в Николаевской области за 379 миллионов гривен.